POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC - Net Asset Value(s)

Funds Date Ticker ISIN code Shares in Currency Net Asset NAV/per Symbol Issue Value share Base PowerShares 19.01.2017 PSES IE00B23D8Y98 1,000,001 EUR 13,859,350 13.85934 FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 PSRE IE00B23D8X81 1,100,001 EUR 10,035,862 9.12350 FTSE RAFI Europe UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 PSWC IE00B23D9240 1,200,001 USD 18,531,153 15.44262 Dynamic US Market UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 PSBW IE00B23D9133 1,800,001 EUR 8,610,149 4.78341 Global Clean Energy UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 PSRF IE00B23D8S39 20,400,001 USD 338,514,032 16.59382 FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 PSRU IE00B23LNN70 650,001 GBP 7,219,895 11.10751 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 PSSP IE00B23D8Z06 300,001 EUR 2,888,203 9.62731 Global Listed Private Equity UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 PSHO IE00B23D9026 400,001 EUR 4,262,955 10.65736 Global Water UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 PSGA IE00B3BQ0418 600,001 USD 6,159,326 10.26553 Global Agriculture UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 EQQQ IE0032077012 10,450,000 USD 1,292,288,747 123.66399 EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 PSDE IE00B23D9570 1,900,001 USD 14,854,473 7.81814 FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 PSDU IE00B23LNQ02 6,050,001 USD 106,615,833 17.62245 FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 BUYB IE00BLSNMW37 3,100,001 USD 91,363,432 29.47207 Global Buyback Achievers UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 HDLV IE00BWTN6Y99 16,250,001 USD 491,180,194 30.22647 S&P500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Powershares 19.01.2017 SPXTDVUN IE00BX8ZXS68 100,001 USD 2,293,998 22.93975 S&P 500 Veqtor UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 EUHD IE00BZ4BMM98 250,001 EUR 6,577,118 26.30837 Euro Stoxx High Div Low Vol UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 HDLVEMN IE00BYYXBF44 250,001 USD 6,977,702 27.91070 FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 HDLVUKN IE00BYYXBD20 200,001 GBP 5,255,103 26.27538 FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF PowerShares 19.01.2017 HYFA IE00BD0Q9673 1,050,001 USD 27,268,006 25.96951 US High Yield Fallen Angels UCITS ETF END