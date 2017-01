FMW-Redaktion

Wo bitte schön ist die Perspektive für den Dax? Seit Tagen geht es in einer eher begrenzten Handelsrange seitwärts - ob Draghi oder Yellen spricht und andere Märkte wie Devisen stark volatil sind - nicht so die Aktienmärkte, nicht so vor allem der Dax. Sobald der deutsche Leitindex versucht, sich deutlicher über die 11600er-Marke abzusetzen, bekommt er Höhenangst - aber viel nach unten geht dann auch nicht. Dabei sind die Dinge, die passieren derzeit, ja eigentlich alles andere als langweilig - und dennoch passiert an den Aktienmärkten wenig.

Warum ist das so? Eine Erklärung dafür könnte der Blick auf Stimmmungsindikatoren geben. So zeigt sich etwa, dass die Stimmung der Dax-Investoren vor allem bei den Privatanlegern negativer geworden ist. Die Profis hingegen halten die Trump-Rally an den US-Aktienmärkten für ausgereizt, sind auch vorsichtig beim Dax, übergewichten aber dann doch derzeit europäische Aktien, wie die jüngste Umfrage von Bank of Amerika Merill Lynch gezeigt hat. Mit anderen Worten: man traut der Trump-Rally nicht, kauft aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...