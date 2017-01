Berlin (ots) - Radsprinterin und Olympiasiegerin Kristina Vogel aus Erfurt ist bei der Leserwahl der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" bereits zum dritten Mal nach 2013 und 2014 zur Sportlerin des Jahres gewählt worden. "Ich bin unheimlich stolz darüber, dass der Bahnradsport mittlerweile so eine hohe Anerkennung findet", sagte die 26-jährige Erfurterin im Interview mit "neues deutschland" (Freitagausgabe). Anders als frühere Bahnradprofis wie Jens Fiedler oder Michael Hübner könne sie auf Dauer immer noch nicht von ihrem Sport leben: "Aber es war immer mein Ziel, dass meine Nachfolgerinnen vielleicht wieder in den Genuss kommen, wenn ich es schon nicht mehr schaffen werde." Sportler des Jahres 2016 wurde bei der nd-Wahl Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen, während sich Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson und die DHB-Auswahl über die Auszeichnungen Trainer des Jahres bzw. Mannschaft des Jahres freuen konnten. Der Breitensport-Sonderpreis des überregionalen Blattes wird den Blindenfußballern des Chemnitzer FC verliehen - für ihr starkes Engagement gegen Diskriminierung. "Das ist eine wichtige Anerkennung unserer Arbeit", bedankte sich CFC-Blindenfußballer Jörg Fetzer.



OTS: neues deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59019 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59019.rss2



Pressekontakt: neues deutschland Redaktion Telefon: 030/2978-1722