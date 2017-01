sPower (Salt Lake City, Utah, USA) berichtete am 19.01.2017, dass seine Photovoltaik-Kraftwerke Antelope DSR 1 und 2 mit einer Gesamtleistung von 68,8 MW Ende 2016 in Betrieb gingen und bereits Solarstrom an die Southern California Public Power Authority (SCPPA) lieferten. Abnehmer sind die Städte Azusa, Colton, Riverside und Vernon.

