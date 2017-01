FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future tritt im frühen Handel am Freitag auf der Stelle. Im Tagesverlauf stehen mit dem Verfall der DAX-Optionen und der Amtseinführung von Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA zwei wichtige Termine auf der Agenda. Während der Verfall am Terminmarkt am Mittag für etwas Volatilität in den sonst trägen Handel bringen könnte, findet der zweite Termin erst im ausgedünnten Handel am Abend statt.

Spannend dürfte es allenfalls dann werden, wenn der März-Kontrakt aus seiner jüngst ausgebildeten Spanne zwischen 11.540 und 11.660 Punkten ausbrechen sollte. Dabei könnte auf dem Weg nach unten Verkaufsdruck aufkommen.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures notiert unverändert bei 11.575,5 Punkte.. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.594 und das Tagestief bei 11.571 Punkten. Umgesetzt wurden rund 1.300 Kontrakte.

January 20, 2017 02:41 ET (07:41 GMT)

