Hannover - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf der heutigen Ratssitzung keine Änderungen an der aktuellen geldpolitischen Agenda vorgenommen, so die Analysten der Nord LB.Dies sei auch allgemein so erwartet worden, zumal sie erst im Dezember Anpassungen getätigt habe, wie etwa die Verringerung des monatlichen Ankaufvolumens im Rahmen des EAPP von EUR 80 Mrd. auf EUR 60 Mrd. ab April 2017. Sie nehme jedoch Detailänderungen am Programm in Bezug auf die Ankaufsbedingungen vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...