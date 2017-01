Frankfurt - Die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank brachte erwartungsgemäß wenig Neues, nachdem bereits bei der letzten Sitzung Anfang Dezember die Weichen für die Geldpolitik in diesem Jahr gestellt wurden, so die Analysten der Helaba.Zwar habe sich in der Eurozone der Wachstums- und Inflationsausblick zuletzt aufgehellt, Hinweise darauf, dass der geldpolitische Expansionsgrad zurückgeschraubt werde, habe es aber nicht gegeben. Präsident Draghi wähle weiterhin einen eher "dovishen" Unterton und eine systematische Rückführung der monatlichen Anleihekäufe sei für ihn kein Thema. Vielmehr scheine die EZB nun eine Politik der ruhigen Hand verfolgen zu wollen.

