Der Chemiekonzern PPG Industries Inc. (ISIN: US6935061076, NYSE: PPG) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,40 US-Dollar an die Aktionäre aus. Auf das Jahr gerechnet werden 1,60 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Seit 1899 hat der Konzern jedes Jahr ununterbrochen eine Dividende ausgezahlt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...