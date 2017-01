Nachdem viele Märkte eher etwas müde ins neue Jahr gestartet sind, mehren sich nun die Zeichen dafür, dass es mit der Ruhe bald vorbei sein könnte. Zum einen steht natürlich morgen Donald Trumps Einzug ins Weiße Haus an, der entscheidende Weichenstellungen für die nächsten Jahre setzen könnte. Zumal der zukünftige Präsident bereits angekündigt hat, sich gleich in die Arbeit zu stürzen und dabei keinen Stein auf dem anderen lassen zu wollen. Ähnliches hat auch Theresa May, die Premierministerin Großbritanniens, vor sich. Die ersten Schritte für den Brexit werden allmählich eingeleitet. Alles über die Amtseinführung und Brexit und deren erwarteten Auswirkungen erfahren Sie im heutigen X-perten Video.