Schweißnasse Hände, Zittern, Übelkeit oder im schlimmsten Fall den Termin absagen: Mit Prüfungsangst wird eine Bewerbung zur Tortur. Was tun, damit das Lampenfieber nicht die Chancen auf den Traumjob verhagelt?

Prüfungsangst kennen die meisten Betroffenen schon aus der Schule oder der Uni. Wer sich dort noch irgendwie durchgemogelt hat, bekommt oft im ersten Vorstellungsgespräch die Quittung. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Formen der Angst, die sich ganz verschieden äußern. Sie können außerdem eine unterschiedlich starke oder schwache Ausprägung haben. In besonders schweren Fällen kann manchmal nur noch ein Profi helfen. Weniger ausgeprägte Ängste bekommt man aber mit etwas Übung und den richtigen Hilfsmitteln auch selbst in den Griff. Egal ob ein Kunden- oder Vorstellungsgespräch oder eine klassische Prüfung in der Uni oder bei einer Weiterbildung: Prüfungssituationen sind für fast niemanden angenehm. Leider sind sie unausweichlich. Damit sie unfallfrei über die Bühne gehen, müssen bestimmte Grundvoraussetzungen stimmen:

• Ein leerer Magen denkt nicht gerne. Frühstücken Sie also zumindest eine Kleinigkeit.

• Vermeiden Sie alles, was für zusätzlichen Stress sorgt: ein unpassendes Outfit, Streit mit dem Partner, drückende Schuhe, der Knoblauch im Essen vom Vortag . . .etc.

• Sich am Tag des Gesprächs vorzubereiten macht unnötig nervös. Finger weg von den Unterlagen!• Bachblüten, Baldrian, Schüßlersalze: Es gibt pflanzliche Mittel, die helfen, sich zu entspannen.

Vorbereitung ist das A und O

Mit ein paar Tipps lässt sich die Angst vor einer Prüfungssituation verringern oder ganz überwinden. Haben Sie mit Prüfungsangst und Nervosität zu kämpfen, sollten Sie die Gesprächsvorbereitung keinesfalls auf die lange Bank schieben. Ein Plan kann bei der Selbstorganisation helfen: Wer die ...

