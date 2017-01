Heerbrugg - Bis Mitte 2018 investiert SFS rund CHF 36 Mio. in die Steigerung der Leistungsfähigkeit wichtiger Schweizer Standorte: Einerseits wird die Logistikinfrastruktur modernisiert und ausgebaut, andererseits die Kapazität für die Wärmebehandlung erweitert, wie der Metallverarbeiter am Freitag mitteilte.

Die moderne und wirtschaftliche Logistikinfrastruktur ermöglicht es SFS unimarket (Segment Distribution & Logistics), Produkte schnell, einfach und verlässlich an ihre Kunden zu liefern. Dank den Zentrallagern in Rebstein, Rotkreuz und Emmenbrücke werden die Kundenbedürfnisse für Schrauben, Beschläge und Werkzeuge für die ganze Schweiz in kürzester Zeit abgedeckt. So werden im Zentrallager in Rebstein, einem der modernsten Logistikzentren Europas, auf einer Lagerfläche von rund 18'000m2 bis zu 70'000 Artikel bewirtschaftet. Um die Kunden zukünftig ...

