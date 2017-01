London - Die EZB hat nicht überrascht und die Zinsen unverändert gelassen, so Wolfgang Kuhn, Head of Pan European Fixed Income bei Aberdeen Asset Management.Das sei nicht verwunderlich, nachdem erst die letzte Sitzung des EZB-Rates die Rückführung der Quantitative Easing-Aktivitäten eingeleitet habe, obwohl EZB-Präsident Draghi heftig bestritten habe, dass es sich dabei um ein so genanntes "Tapering" gehandelt habe. Lediglich die Einzelheiten für Anleihekäufe unterhalb des Einlagenzinssatzes seien festgezurrt worden.

