Die Kraft nach oben fehlt scheinbar. Die Ölpreise im Dezember in einer Aufwärtsbewegung in Reaktion auf die vereinbarten Förderbegrenzungen. Und mit einem Ausbruch aus Dreiecken im Kursverlauf von Brent und WTI. Doch Anschlusskäufe fehlen. Die jüngst hohe Ölproduktion in Russland und dem Irak, Äußerungen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...