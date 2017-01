FRANKFURT (Dow Jones)--Der Technologiekonzern Siemens liefert erstmals eine Gasturbine der H-Klasse nach China. Dabei handele es sich um die leistungsstärkste und effizienteste Gasturbine im Siemens-Portfolio, wie das Unternehmen mitteilte. Der Auftrag umfasse die Lieferung eines Kraftwerkblocks für die bestehende Anlage Black Point in Hongkong.

Nach der Inbetriebnahme vor 2020 reiche die installierte Gesamtleistung von 550 Megawatt aus, rund eine Million Haushalte mit Strom zu versorgen. Siemens liefere den Kraftwerksblock für das Gas-und Dampfturbinen-Kraftwerk und nehme diesen auch in Betrieb. Die Gasturbine werde in Berlin gefertigt, erklärte Siemens. Die ebenfalls zum Kraftwerksblock gehörende Dampfturbine sowie der Generator kommen aus dem Siemens-Werk in Mülheim.

Mit dem Auftrag aus Hongkong hat Siemens damit bislang weltweit bereits 80 H-Maschinen verkauft.

Kontakt zum Autor: natali.schwab@wsj.com

DJG/nas/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2017 03:19 ET (08:19 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.