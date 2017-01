Bad Marienberg - Der Strukturwandel in der Landwirtschaft setzt sich weiter fort, hat sich aber verlangsamt, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hat sich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe zwischen den Jahren 2013 und 2016 um rund 3% (etwa 9 000 Betriebe) verringert.

