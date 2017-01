- Erweiterung unseres Steuerungsgeschäfts am Öl- und Gas-Midstream-Markt -

Die Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft, Yokogawa United Kingdom Ltd., einen Auftrag der British Pipeline Agency Limited (BPA), dem führenden britischen Anbieter technischer und operativer Dienstleistungen für den Öl- und Gaspipeline-Sektor, über die Lieferung eines Management- und Kontrollsystems für ein wichtiges Mehrprodukt-Treibstoffpipeline-System erhalten hat. Im Rahmen dieses Projekts werden die bestehenden Pipelinemanagement- und SCADA-Systeme (SCADA = Supervisory Control and Data Acquisition) von BPA ausgetauscht.

Das Pipelinesystem besteht aus drei integrierten Mehrprodukt-Treibstoffpipelines, die insgesamt eine Länge von 650 km haben und sich vom Hafen von Ellesmere im Nordwesten Englands bis zur südöstlichen Küste des Landes erstrecken. Die Pipelines verbinden die wichtigsten Flughäfen der City of London und sind ein entscheidender Bestandteil der britischen Infrastruktur.

Diese Bestellung beinhaltet die Enterprise Pipeline Management Solution (EPMS) von Yokogawa, mit der Aufgabe wie die Lieferplanung und Ölspeicherung abgewickelt werden sollen, sowie die FAST/TOOLS SCADA Software, mit der die Ölpipelines und die dazugehörigen Geräte wie Kompressoren überwacht und gesteuert werden sollen. Die EPMS ist eine Ergänzung zu einem grundlegenden Pipeline-Managementsystem und umfasst spezifische Gas- und Flüssigkeitsanwendungen, die es dem Pipeline-Betreiber ermöglichen, Lieferverträge und die dazugehörige Logistik auf zeit- und energieeffiziente Weise zu verwalten. Mithilfe des SCADA-Systems, das für Überwachung und Steuerung zuständig ist, wird die Verwaltung der SCADA-Daten in die EPMS eingebunden.

Yokogawa United Kingdom Ltd. ist für die Konstruktion, Installation und Inbetriebnahme dieser Systeme verantwortlich. Yokogawa Europe Solutions B.V. wird angesichts seiner umfassenden Erfahrungen im Bereich von Öl- und Gas-Pipeline-Projekten unterstützend tätig sein. Die Lieferung dieser Systeme wird bis März 2018 abgeschlossen sein.

In Übereinstimmung mit seinem mittelfristigen Businessplan Transformation 2017 steuert Yokogawa die gesamte Energielieferkette als Zielgruppe an. Das Unternehmen verstärkt seine Bemühungen, seine Umsätze durch die Lieferung von Lösungen für Öl- und Gaspipelines sowie andere Midstream-Anwendungen zu steigern. Bestärkt durch seinen Erfolg beim Erhalt dieses Auftrags plant Yokogawa, sein Steuerungsgeschäft im Segment der Midstream-Anwendungen auszubauen.

Über BPA und die Pipelines

BPA LTD befindet sich im Eigentum von Shell und BP und betreibt die UKOP- und WLWG-Pipelinesysteme, die im Besitz eines Konsortiums von Partnern sind. Die von BPA verwalteten Pipelines sind seit 1969 in Betrieb. Als strategische britische Versorgungsanlage umfassen die UKOP- und WLWG-Systeme drei integrierte Pipelines (Themse - Mersey, West London, Walton - Gatwick), die eine Länge von über 650 km haben. Sie liefern verschiedene Arten von Treibstoffprodukten von an den Flüssen Themse und Mersey gelegenen Raffinerien an Distributionsterminals im Inland und decken über 50 % des Kerosinbedarfs an den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick.

Über Yokogawa

Yokogawa verfügt über ein globales Netzwerk aus 92 Unternehmen in 59 Ländern. Das im Jahr 1915 gegründete 3,7 Milliarden US-Dollar schwere Unternehmen beschäftigt sich mit modernster Forschung und Innovation. Yokogawa ist im Bereich der industriellen Automatisierung und Steuerung (IA), in der Prüfung und Messung sowie in der Luftfahrt und anderen Geschäftsbereichen tätig. Der Bereich IA spielt in zahlreichen Branchen, wie der Öl-, Chemie-, Erdgas-, Strom-, Eisen- und Stahl-, Papier- und Zellstoff-, Pharma- und die Lebensmittelbranche, eine wichtige Rolle. Weitere Information über Yokogawa finden Sie unter www.yokogawa.com.

