FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geben die Kurse am Freitag im frühen Geschäft etwas nach. Der DAX fällt gegen 9.30 Uhr um 0,3 Prozent auf 11.562 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 büßt 0,1 Prozent nach. Händler sprechen von technisch orientierten Verkäufen vor dem Verfall der Januar-Optionen an der Terminbörse am Mittag: Die Positionierung an der Eurex deute auf Interessen hin, den DAX unter 11.600 zu halten, heißt es am Markt.

Übergeordnet ist auch zum Wochenausklang erst einmal kein Ende der Seitwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten in Sicht. Im Vordergrund steht die Antrittsrede von Donald Trump am Abend nach Handelsschluss in Europa.

Nach den Vorschusslorbeeren der vergangenen Wochen geht die Sorge um, Trump könnte nicht halten, was die Börsen mit der Rally seit seinem überraschenden Wahlsieg bereits vorweggenommen haben. "Wir befinden uns in einer Übergangsphase, in der die Hoffnungen in den Hintergrund treten und die Investoren auf Fakten warten", sagt Investmentstratege Jimmy Chang von Rockefeller & Co. In diesem Umfeld dürften die meisten Akteure an den Märkten sehr vorsichtig agieren.

Marktanalysten halten die Situation trotzdem weiterhin für vielversprechend: "Der DAX könnte erneut Richtung Jahreshoch bei 11.692 Punkten vorstoßen", sagt Thomas Bopp vom Magazin Traders'. "Dann muss man weiter sehen", sagt er. Ein neues Jahreshoch würde als weiteres Kaufsignal voraussichtlich Anschlusspotenzial eröffnen.

Heidelbergcement leiden unter Abstufung

Im DAX führen Heidelbergcement mit einem Minus von 1,1 Prozent die Verliererliste an, nachdem Bryan Garnier die Aktie zum Verkauf empfohlen hat. Auch Vonovia und die anderen Immobilienaktien geben durchschnittlich um 0,7 Prozent weiter nach im Umfeld zuletzt wieder gestiegener Renditen.

In Europa stehen vor allem die Rohstoffaktien mit einem Minus des Sektor-Index von 0,8 Prozent unter Druck. Leicht im Plus liegen die Branchenindizes der Telekomunternehmen, der Versorger und der Ölbranche. Auch Bankenaktien gewinnen etwas hinzu. Hier machen sich die steigenden Renditen positiv bemerkbar.

In der zweiten Reihe steigen Dürr um 1,6 Prozent, nachdem Kepler-Cheuvreux die Aktien auf die Kaufliste genommen hat. Compugroup steigen mit einer Kaufempfehlung der HSBC um 1 Prozent. Dialog Semiconductor gewinnen 0,7 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf gute Zahlen und einen starken Ausblick von Skyworks Solutions, wie Dialog Semiconductor ein Zulieferer von Apple.

Im SDAX fällt die Aktie des Finanzdiensteisters Hypoport nach Indikationen zum Geschäftsverlauf um knapp 2 Prozent zurück. Hapag Lloyd geben mit einer Verkaufsempfehlung der HSBC um 1,2 Prozent nach.

Dollar kommt zurück

Am Devisenmarkt tendiert der Dollar auf breiter Front etwas leichter, nachdem US-Notenbankchefin Janet Yellen am späten Donnerstag zwar für eine schrittweise Zinserhöhung plädierte, allerdings betonte, dass die Bestimmung des richtigen Zeitpunktes "nicht einfach" sei. Sie signalisierte damit, dass sie keinen Grund für eine schnelle Zinserhöhung sieht, auch wenn sie am Mittwoch noch von mehreren Zinserhöhungen im laufenden Jahr gesprochen hatte.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.297,14 0,21 6,81 0,20 Stoxx-50 3.012,69 -0,01 -0,26 0,07 DAX 11.598,84 0,02 1,95 1,03 MDAX 22.638,85 0,02 4,01 2,03 TecDAX 1.838,16 0,09 1,68 1,46 SDAX 9.693,01 -0,13 -12,50 1,82 FTSE 7.207,45 -0,01 -0,99 0,90 CAC 4.849,54 0,17 8,40 -0,26 Bund-Future 163,00 -0,04 -0,69 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:17 Do, 17:17 % YTD EUR/USD 1,0667 -0,21% 1,0690 1,0626 +1,4% EUR/JPY 122,4685 -0,03% 122,5096 122,44 -1,8% EUR/CHF 1,0727 -0,02% 1,0729 1,0726 +0,2% EUR/GBP 0,8643 -0,00% 0,8645 1,1595 +1,4% USD/JPY 114,82 +0,18% 114,61 115,19 -1,8% GBP/USD 1,2343 -0,19% 1,2366 1,2321 +0,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,62 51,37 +0,5% 0,25 -3,9% Brent/ICE 54,55 54,16 +0,7% 0,39 -3,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.203,71 1.204,72 -0,1% -1,01 +4,5% Silber (Spot) 16,93 17,01 -0,5% -0,08 +6,3% Platin (Spot) 957,70 958,50 -0,1% -0,80 +6,0% Kupfer-Future 2,60 2,61 -0,4% -0,01 +3,8%

