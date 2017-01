Frankfurt - Nach einer äußerst emissionsreichen Woche kehrt am Primärmarkt heute wieder Ruhe ein, so die Analysten der Helaba.Zwar hätte das portugiesische Schatzamt die Möglichkeit, eine Auktion für den kommenden Mittwoch anzukündigen. Portugal habe allerdings bereits in der zweiten Kalenderwoche eine syndizierte Auktion im Wert von 3 Mrd. EUR durchgeführt und damit bereits 20% seines diesjährigen Kapitalmarktbedarfs gedeckt. Daher befinde sich die Schuldenagentur nicht unter unmittelbarem Zugzwang. Gleichwohl stehe die aktuelle Renditeentwicklung einer potenziellen Auktion nicht im Wege. So habe sich die Rendite der 10-jährigen Benchmark-OT zuletzt deutlich reduziert und liege nun bei 3,83%. Noch vor etwa zwei Wochen sei bei mehr als 4% ein 11-Monatshoch erreicht worden.

