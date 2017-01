Düsseldorf - Wie erwartet, will die EZB ihren im Dezember 2016 angepassten geldpolitischen Kurs weiter verfolgen, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.Dies werde noch so lange der Fall sein, bis sie davon überzeugt sei, dass die Inflationsdynamik mit einer normalen geldpolitischen Ausrichtung mittelfristig stabil verlaufe. Hiervon sei die Euro-Zone nach Einschätzung von EZB-Präsident Draghi aber noch weit entfernt, auch wenn sich ihre aktuelle konjunkturelle Erholung als relativ robust erweise. Ein kurzfristiges Ende der negativen Zinsen sei deshalb unwahrscheinlich. Dennoch sei mittelfristig ein Einlagenzins von 0% denkbar, falls sich die EZB veranlasst sehen sollte, den Bankensektor zu entlasten. (Ausgabe vom 19.01.2017) (20.01.2017/alc/a/a)

