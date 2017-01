Zürich - Mit einem Angebot für ICT-Gründer baut der ICT-Anbieterverband Swico in Zusammenarbeit mit dem IFJ Institut für Jungunternehmen (IFJ) seine Dienstleistung in diesem Bereich deutlich aus. Das Programm begleitet ICT-Jungunternehmerinnen und -unternehmer in der Gründungsphase und unterstützt die Gründer beim Aufbau des operativen Geschäfts.

Das Programm eigens für ICT-Gründer erweitert die Swico-Dienstleistungen in diesem Bereich deutlich und zwar über die eigentliche Firmengründung hinaus. Mit dem IFJ hat der Verband dabei einen starken Partner, mit Renommee und über 28-jähriger Erfahrung bei der Unterstützung und Begleitung von Firmengründungen.

Die ICT-Anbieter im Rahmen von Swico gehen einen neuen Weg. Für sie sind Gründer und ICT-Start-ups nicht potenzielle Know-how-Zuträger oder Talentpools, von denen man vor allem profitieren kann. Vielmehr sehen sie in ihnen die nachfolgende Generation von ICT-Firmen, denen man optimale Startchancen geben muss, damit die ICT-Wirtschaft in der Schweiz weiter floriert. Neue ICT-Unternehmen sind in der Regel mit folgenden Herausforderungen konfrontiert:

Ein schwieriges regulatorisches Umfeld, von der Arbeitszeiterfassung über die steuerliche Behandlung bis hin zu Arbeitsbewilligungen. Dienstleistungen, die man teuer einkaufen muss, obwohl man sie noch kaum richtig nutzen kann, aber dennoch darauf angewiesen ist. Fehlendes Netzwerk im Business-Umfeld, in das man hineinwachsen möchte.

Das neue Programm von Swico und dem IFJ bietet ...

