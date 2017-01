Donald Trump wird heute als 45. Präsident der USA vereidigt. Vor dem Kapitol in Washington wird der 70-Jährige in sein neues Amt eingeführt. Die wichtigsten Ereignisses dieses historischen Tages im Liveblog.

Es ist soweit: Nach einem wohl beispiellosen Wahlkampf und seinem Überraschungssieg legt Donald J. Trump am Nachmittag unserer Zeit seinen Amtseid ab. Zur Amtseinführung am Kapitol in der US-Hauptstadt werden Hunderttausende Menschen erwartet, darunter auch viele Gegner Trumps. Der künftige Präsident versprach, das gespaltene Land zu einen und wieder groß zu machen. Die Ereignisse des Tages im Liveblog.

+++ Proteste in London +++

An der berühmten Tower Bridge in London hängt ein Banner mit der Aufschrift: "Baue Brücken nicht Mauern" in Anspielung auf Trumps Forderung nach einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.

+++ US-Botschafter: USA bleiben verlässlicher Partner für Deutschland +++

Der scheidende US-Botschafter in Deutschland, John B. Emerson, sieht in den USA auch mit Donald Trump an der Spitze weiterhin einen verlässlichen Partner für die Bundesrepublik und Europa. Es habe zwar offensichtlich widersprüchliche Aussagen in der Übergangszeit gegeben, doch es liege im Interesse von Amerikas nationaler Sicherheit, sagte Emerson am Freitag im Deutschlandfunk.

+++ Sorgen in Berlin +++

In Berlin gilt der neue US-Präsident als unberechenbar. Sorgen macht sich die Spitze um Merkel vor allem um die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ein Diplomat bringt es auf den Punkt: "Es gibt keinen großen Bruder mehr." Lesen Sie hier mit welchen Erwartungen ...

