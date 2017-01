Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag schwächer in den Handel gestartet, tendiert derzeit aber nur noch leicht im Minus. Der Leitindex SMI setzt die Abwärtsbewegung der letzten Tage weiter mit moderatem Tempo fort. Belastet wird die Stimmung von schwachen Vorgaben aus den USA, wo die wichtigsten Indizes im Vorfeld der Amtseinführung von Donald Trump erneut nachgegeben haben. Von der Trump-Euphorie sei an der Wall Street nur noch wenig zu spüren, so ein Händler. Die Unsicherheit, ob Trump die hoch gesteckten Erwartungen tatsächlich erfüllen kann, wachse.

Trump wird heute in Washington als neuer Präsident vereidigt und die Öffentlichkeit werde bei seiner Antrittsrede genau hinhören, heisst es im Handel weiter. An der Börse erhoffe man sich mehr Klarheit über Trumps Ankündigungen zu Steuersenkungen, Deregulierungen und Infrastrukturprogrammen. Von Interesse sind im weiteren Tagesverlauf auch Reden von Mitgliedern der US-Notenbank Fed. Bereits zu Wort gemeldet hat sich Fed-Präsidentin Janet Yellen. Sie sieht die US-Geldpolitik auf Kurs und die schrittweise Anhebung der Zinsen durch die jüngsten Wirtschaftsdaten bestätigt. Leichte Unterstützung erhalten die Märkte von den etwas besser als erwartet ausgefallenen BIP-Zahlen aus China.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt bis um 9.30 Uhr lediglich um 0,02% auf 8'271,49 Punkte nach und liegt nun seit Ende vergangener Woche mit 2,1% im Minus. Der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert aktuell ...

