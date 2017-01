Hamburg - In den vergangenen Tagen sind die langfristigen US-Renditen und die Pendants aus Deutschland wieder etwas angestiegen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Zehnjährige T-Notes-Renditen lägen derzeit bei 2,43% (Vorwoche: 2,36%), während die Bunds mit der gleichen Laufzeit bei 0,38% (Vorwoche: 0,32%) rentieren würden. Verantwortlich dafür dürfte sein, dass die Inflation in den USA im Dezember gemäß CPI-Index auf über 2% gestiegen sei. Außerdem habe die FED-Chefin Janet Yellen am gestrigen Mittwoch (18.01.) erneut auf die sich nähernde Vollauslastung der Wirtschaft verwiesen, wodurch ein zu langes Zögern der FED die Gefahr eines Überschießens der Inflation oder der Instabilität der Finanzmärkte mit sich bringe.

