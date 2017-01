Der Vorsitzende des Netzwerks Atlantik-Brücke, Friedrich Merz, hat in Bezug auf den künftigen US-Präsidenten Donald Trump zu "mehr Gelassenheit" geraten. Es könne "durchaus sein, dass wir heute einen Präsidenten Donald Trump erleben, der bei seiner Amtseinführung eine gute Rede hält", sagte der ehemalige Unions-Fraktionsvorsitzende im "Deutschlandfunk".

Es könne durchaus sein, "dass von diesem Präsidenten noch manche positive Überraschung ausgeht". Man solle nicht vergessen, dass Trump in das Amt gewählt wurde: "Er hat sich ja nicht ins Amt geputscht", so Merz weiter. Die "zum Teil hysterischen Reaktionen" in Deutschland seien fehl am Platz. Trump wird am Freitag als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.

Im Anschluss an die Vereidigung wird er seine mit Spannung erwartete Amtsantrittsrede halten.