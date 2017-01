Diese Woche war gefüllt mit wichtigen Reden und Ereignissen. Theresa May hielt eine Grundsatzrede zum Brexit, Mario Draghi sprach über die EZB-Leitzinsentscheidung und Janet Yellen meldete sich auch zu Wort. Heute ist nun Trump an der Reihe. Er wird offiziell ins Amt des US-Präsidenten eingeführt und wird eine Antrittsrede halten. Ob das für Bewegung an den Märkten sorgen könnte, beantwortet Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR in diesem Video. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.