Index der nachhaltigsten Unternehmen weltweit während der jährlichen Versammlung des Weltwirtschaftsforums für 2017 in Davos bekanntgegeben

Takeda Pharmaceutical Company Limited [TOKYO:4502], ("Takeda") ist stolz, von Corporate Knights in den globalen Index der 100 weltweit nachhaltigsten Unternehmen für 2017 aufgenommen worden zu sein. Takeda erzielte diese Auszeichnung zwei Jahre hintereinander. Die Basis bilden 14 wichtige Leistungsindikatoren, einschließlich Energieproduktivität, Innovationsfähigkeit, Sicherheitsleistung und kulturelle Vielfalt in den Führungskreisen.

Takeda hat sich seit 1781 der Verbesserung des Gesundheitsbereichs verschrieben. Der Einschluss in den "Global 100 Index" unterstreicht den Fortschritt, den Takeda in Bezug auf seine unternehmerische Verantwortungsbemühungen und Nachhaltigkeitsplanung erzielt hat.

"Takeda fühlt sich geehrt, erneut zu dem erlauchten Kreis globaler Unternehmen zu gehören", erklärte Haruhiko Hirate, Corporate Communications Public Affairs Officer. "Bei Takeda ist soziale Verantwortung (Corporate social responsibility, CSR), d.h. der Fokus auf den Patienten, tief in allem, was wir tun, verwurzelt. Wir sind ständig um die Verbesserung unserer Geschäftsverfahren bemüht, aber wir sind auch stolz darauf, uns für Aktivitäten zu engagieren, die eine nachhaltige Gesellschaft fördern und unseren Einsatz als guter Unternehmensbürger demonstrieren.

Takeda hält sich bei allen Aktivitäten an international anerkannte Richtlinien, wie z. B. die 10 Prinzipien des "Global Compact" der Vereinten Nationen und langfristige internationale Ziele, wie z.B. die "Sustainable Development Goals" (SDGs Ziele der nachhaltigen Entwicklung).

Über Takeda Pharmaceutical Company

Takeda Pharmaceutical Company Limited ist ein global tätiges, forschungs- und entwicklungsorientiertes Pharmaunternehmen, das sich für bessere Gesundheit und eine bessere Zukunft für Patienten einsetzt, indem es wissenschaftliche Erkenntnisse in lebensverändernde Medikamente umwandelt. Takeda konzentriert seine Forschungsbemühungen auf Onkologie, Gastroenterologie, Impfstoffe und mit dem Zentralnervensystem zusammenhängende Therapiebereiche. Takeda führt sowohl intern als auch über Partner Forschungs- und Entwicklungsaufgaben aus, um dadurch bei Innovationen an vorderster Front zu bleiben. Neue innovative Produkte, insbesondere in der Onkologie und Gastroenterologie, sowie seine Präsenz auf Wachstumsmärkten sind der Grund für das Wachstum von Takeda. Mehr als 30.000 Mitarbeiter setzen sich bei Takeda für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in über 70 Ländern mit Partnern im Gesundheitswesen zusammen. Weitere Informationen finden Sieunter http://www.takeda.com/news

Weitere Informationen über Takeda sind über sein CSR Data Book 2016, http://www.takeda.com/csr/reports/ erhältlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170120005182/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Japanische Medien

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Tsuyoshi Tada, +81 (0) 3-3278-2417

tsuyoshi.tada@takeda.com