Hannover (ots) - Erstmals wird das Start-up energieheld aus Hannover sich als Aussteller auf der ISH 2017 und der Cebit 2017 präsentieren. Auf der ISH 2017 ist energieheld, vom 14. bis zum 18 März.



Die Messepremiere ist im Rahmen des Förderprogramms für junge innovative Unternehmen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ermöglicht worden. energieheld präsentiert sich als innovatives Unternehmen aus Niedersachsen in Halle 5.1, Stand C12.



Drei Tage später, vom 21. bis zum 24. März, platziert sich energieheld im Rahmen der Cebit 2017 auf dem Gemeinschaftsstand Niedersachsen in Halle 5, Stand G27.



Der Schwerpunkt des Messeauftritts wird auf das Thema "Softwarelösung für das Handwerk" gelegt. energieheld stellt auf der ISH 2017 und der Cebit 2017 die Softwarelösung hero und die hero-App vor.



Mit hero steht ein ganzheitliches Software-Angebot für alle Handwerker zur Verfügung. Einfach und unkompliziert können CRM-Prozesse effizienter und schlanker gestalten werden.



"Mit unserer Softwarelösung hero gehen wir das wichtigste Thema der Handwerksbranche an. Wir bilden Projekt- und Kundenmanagement digital ab und schaffen dadurch besser vernetzte Wertschöpfungsketten. Auf der ISH 2017 und der Cebit 2017 zeigen wir, wie unsere IT-Lösung hero das Handwerk für den digitalen Wandel fit macht. Und welche interessanten Möglichkeiten das für die Branche bietet", sagt Philipp Lyding, Geschäftsführer der Energieheld GmbH.



Auf dem Messestand können Interessierte die Softwarelösung hero testen und erfahren wie Projekt- und Kundenmanagement optimiert werden können. Die Software ist mobil verfügbar auf iOS- und Android-Smartphones und -Tablets. Die energieheld-Mitarbeiter stehen für alle Fragen rund um den Service und das Angebot zur Seite.



Die Energieheld GmbH zählt mit der Plattform www.energieheld.de zu den führenden Anbietern von Informationen zur energetischen Gebäudemodernisierung. Das 2012 gegründete Portal hat jeden Tag über 10.000 einzelne Seitenaufrufe. Energieheld versteht sich darüber hinaus als Partner für das traditionelle Handwerk. Hausbesitzer werden zu allen Bau- und Fördermöglichkeiten beraten und erhalten die passenden Handwerker. Handwerksbetriebe werden bei der Auftragsakquise unterstützt. energieheld bietet mit der Softwarelösung hero die Chance für Handwerker, Kommunikations- und Planungsprozesse zu optimieren. Handwerker können mit der Software eigene Projekte verwalten.



