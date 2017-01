Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN - Der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) strebt gemeinsame Positionen der hiesigen Kreditwirtschaft an. "Ich will einen Schulterschluss der deutschen Banken", sagte VÖB-Präsident Johannes Jörg Riegler in einem Interview. Denn die meisten Probleme träfen alle Institutsgruppen gleichermaßen. (Börsen-Zeitung S. 5)

MAKLER - Seit Juni 2015 gilt das Bestellerprinzip für die Mietwohnungssuche. Die SPD will das jetzt ausweiten. Bald könnten die Hausverkäufer den Makler bezahlen. Auch das Forschungsinstitut IW hält viel davon. (FAZ S. 23)

BUNDESHAUSHALT - Der Haushaltsstreit zwischen CDU und SPD eskaliert. Das Bundesfinanzministerium warnt jetzt: Die Finanzlage ist weniger rosig, als sie scheint. Im Jahr 2018 falle das Haushaltsloch deutlich größer aus als geplant. Bislang hatte das Ministerium mit ungedeckten Ausgaben von fünf Milliarden Euro gerechnet. "Aufgrund der jüngsten Koalitionskompromisse kommen weitere Mehrausgaben und Mindereinnahmen dazu, so dass die derzeit noch ungedeckte Lücke um weitere Milliarden wächst", kündigt Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) nun im Handelsblatt an. (Handelsblatt S. 10)

FLÜCHTLINGE - Der Nachzug von Ehepartnern und anderen Familienangehörigen nach Deutschland ist im vergangenen Jahr nach Informationen der Welt aus dem Auswärtigen Amt um etwa 50 Prozent gestiegen. "2016 sind weltweit annähernd 105.000 Visa zum Familiennachzug er- teilt worden, darunter ein Großteil für den Familiennachzug zum Schutzberechtigten", heißt es aus dem Auswärtigen Amt auf Anfrage der Welt. Im Jahr 2015 waren es noch rund 70.000 Visa (2014: 50.000). (Welt S. 4)

