Donald Trump wird am Freitag als 45. US-Präsident vereidigt. Die Zeremonie zur Amtseinführung des 70-jährigen Immobilienmagnaten und seines Stellvertreters Mike Pence soll am Mittag (17.30 Uhr MEZ) vor dem Kapitol in Washington beginnen. Es folgen die wichtigsten Entwicklungen des Tages.

