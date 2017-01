Paris - Zurückhaltung dominiert an den wichtigsten europäischen Börsen vor Donald Trumps Amtseinführung als US-Präsident an diesem Freitag. Ein Händler sprach von einem Ende der "Honeymoon-Rally" nach dem Trump-Wahlsieg im November. Positive chinesische Konjunkturnachrichten zeigten nur wenig Wirkung.

Der EuroStoxx 50 gewann bis zum späten Vormittag 0,17 Prozent auf 3295,88 Punkte. An der Börse in Paris stieg der CAC-40 zuletzt um 0,16 Prozent auf 4848,96 Punkte. In London gab der FTSE 100 hingegen um 0,19 Prozent auf 7194,41 Zähler nach.

"Viele Investoren zweifeln offenbar zunehmend daran, ob Donald Trump die grossen Vorschusslorbeeren, die beispielsweise in ihn in Form steigender Aktienkurse gesetzt wurden, auch erfüllen kann", kommentierten die Börsenexperten der Postbank. Die Märkte setzten darauf, dass Trump in seiner ersten Ansprache als 45. ...

