FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.01.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES WHITBREAD TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - PT 4150 (3340) P - BERENBERG CUTS 4IMPRINT GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1950 (1900) PENCE - BERENBERG RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1050 (970) PENCE - BERENBERG RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 415 (405) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 1020 (1030) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 150 (152) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 270 (268) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 745 (720) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS PETS AT HOME TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 230 (290) PENCE - HSBC RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 415 (375) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 360 (390) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1780 (1750) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 580 (590) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 75 (70) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1192 (1108) PENCE - OVERWEIGHT - LIBERUM CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS GKN TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 300 PENCE - LIBERUM CUTS MEGGITT TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 400 (390) PENCE - LIBERUM RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 192 (175) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 325 (305) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 270 (225) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 670 (560) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES ULTRA ELECTRONICS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2160 (1950) PENCE - LIBERUM RAISES WPP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2100 (1900) PENCE - S&P GLOBAL RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 700 (620) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MITIE GROUP PRICE TARGET TO 205 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS TULLOW OIL PLC TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 260 PENCE - UBS RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 275 (255) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 255 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SPIRAX-SARCO TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 4850 (4750) PENCE - UBS RAISES WOLSELEY PRICE TARGET TO 5475 (4660) PENCE - 'BUY'



