Nach dem Anstieg im Dezember kommt der DAX um 11700 Punkte nicht mehr weiter. Mit einem Put-Optionsschein mit Basispreis bei 12000 Punkten und Fälligkeit im April kann sich bei einem auf kurze Sicht fallenden DAX eine Chance von 111 Prozent ergeben. Im Update: Deutsche Telekom.

Charttechnisch erreichte der DAX ein Hoch bei 11692 Punkten, nachdem er im Dezember um rund 1000 Zähler gestiegen war. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich aber bereits in der aktuell zur Seite verlaufenden Phase zwischen 11400 und 11700 Punkten, die ihr letzten Zwischentief in dieser Woche bei 11425 Punkten markierte. Noch hielt in diesem Bereich die Unterstützung, da das Abwarten der Anleger einen stärkeren Abwärtsdruck verhinderte. Sollte dieser allerdings entstehen, so könnte die Oberseite der im Dezember verlassenen Seitwärtsphase zwischen 10200 und 10800 Punkten, die der deutsche Leitindex in den Monaten zuvor gehalten hatte, als Ziel einer kurzfristigen Korrketur gelten. Von der Entscheidung der EZB am Donnerstag, die aktuelle Geldpolitik unverändert zu lassen, kam kein ausreichender Impuls.

Der Stillstand der letzten Wochen ging also weiter. Doch stehen am Freitag weitere Termine bevor, die nicht zuletzt über das Wochenende einwirken und anschließend Wallung erzeugen könnten. Hierbei wäre zum einen aus markttechnischer Sicht der Verfalltermin der Januar-Optionen zu nennen. Am Abend hierzulande steht dann die Amtseinführung ...

