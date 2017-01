Das Unternehmen Swiss Advanced Vision (SAV-IOL SA www.sav-iol.com) baut sein Portfolio an Intraokularlinsen (IOL) mit der Einführung einer neuen Produktpalette basierend auf der ersten InFo-Serie, die im Januar 2016 herauskam, weiter aus. InFo-Linsen sind darauf ausgelegt, die Augenlinse nach der Kataraktchirurgie zu ersetzen, sodass die Patienten ohne Brille sehen können, optische Nebenwirkungen zu vermeiden und die Auflösung zu erhalten.

Die IOL InFo 124M verfügt zur Anpassung an große Kapselsäcke über einen Gesamtdurchmesser von 12,4 mm. "Mit der InFo 124M konsolidieren wir unser aktuelles Produktangebot, sodass noch mehr Patienten von unserer Technologie profitieren können", sagte Max Boysset, CEO von Swiss Advanced Vision. "Wir arbeiten jetzt an der Erweiterung unseres Portfolios auf Grundlage der vorhandenen Technologie Instant Focus® um zugängliche Lösungen einerseits und sehr hochwertige Produkte andererseits, um unser Angebot in Bezug auf die Kataraktchirurgie zu konsolidieren."

InFo-Linsen sollen Patienten mit Grauem Star (Katarakt) eine hochwertige Lösung zur Verfügung stellen, um das Sehvermögen kontinuierlich wiederherzustellen, ohne dass eine Brille benötigt wird. Aufgrund ihres einzigartigen Designs und des Einsatzes der patentierten Technologie Instant Focus® wird Dysphotopsie mit der InFo-Linse auf nahezu Null reduziert.

Die Technologie Instant Focus® erlaubt eine Erweiterung der Tiefenschärfe (EDOF), sodass eine Sicht im Mittel- und Nahbereich ohne Lichthöfe (Halos) möglich ist, während Auflösung und Kontrastempfindlichkeit erhalten bleiben. Aufgrund eines nicht-diffraktiven Ansatzes wird das Gehirn nicht durch mehrere Brennpunkte (Fokal) verwirrt und kann sich einfacher an das neue Sehvermögen gewöhnen.

Über SAV-IOL SA: Ein Schweizer Unternehmen mit Sitz im französischsprachigen Teil der Schweiz. BSI-Zertifizierung MD 615363 weitere Informationen

Über InFo: Intraokularlinse +5,0D bis +30,0D, in Stufen von 0,5D, erhältlich in 10,8 mm und 12,4 mm. BSI-CE-Zertifizierung CE 615365, Broschüre, Gebrauchsanleitung - weitere Informationen

