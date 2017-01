CLEARWATER, Florida--(Marketwired - 20. Januar 2017) - EchoMaster, weltweit tätiger Hersteller von Fahrerassistenzsystemen für Privat- und Nutzfahrzeuge, hat heute CAM-DPL vorgestellt, eine universelle Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien zum Einparken.

Auch wenn Unfälle beim Rückwärtsfahren nur einen kleinen Teil der gesamten Fahrzeugunfälle ausmachen, betreffen sie oftmals Kinder und enden in vielen Fällen in einer Tragödie. Laut der Versicherungsanstalt für Straßensicherheit, dem Highway Loss Data Institute, wurden im Jahr 2016 267 Todesfälle und 15.000 Verletzungen durch Unfälle beim Rückwärtsfahren verursacht, wobei 31 % der Todesfälle Kinder jünger als 5 Jahre betrafen. Die kleinere Statur von Kindern gefährdet sie stärker, im toten Winkel eines Fahrzeugs zu verschwinden. Zudem fahren viele Familien größere Fahrzeuge, Kleinbusse oder Geländewagen und diese größeren Fahrzeuge haben größere tote Winkel, wodurch das Risiko für einen Unfall beim Rückwärtsfahren erhöht wird. Studien haben gezeigt, dass durch Rückfahrkameras und Parksensoren am Fahrzeug das Risiko für einen Rückfahrunfall bedeutend verringert wird. Eine Rückfahrkamera gibt dem Fahrer Einblick in den toten Winkel seines Fahrzeugs und hilft dadurch, Unfälle von vornherein zu verhindern.

EchoMaster verfügt über eine komplette Serie von Tote-Winkel-Kameras, die Fahrer zu jedem Fahrzeug - alt oder neu - hinzufügen können. CAM-DPL ist die neueste Ergänzung dieses breiten Angebots an Rückfahrkameras auf dem Zubehörmarkt. Mit der zusätzlichen Funktion der dynamischen Hilfslinien ist das Rückwärtseinparken einfacher und sicherer. 170° verbesserte Rücksicht - CAM-DPLs dynamische Hilfslinien zeigen wie das Fahrzeug sich bewegen wird. Die dynamischen Parklinien machen das Rätselraten überflüssig, indem sie dem Fahrer ein besseres Verständnis des Fahrwegs des Fahrzeugs geben, bevor es rückwärtsfährt. Die Kamera verfügt über eingebaute Bewegungssensoren. Sobald sich das Fahrzeug bewegt, registriert die Kamera die Bewegung und die Hilfslinien verschieben sich, um den Fahrweg des Fahrzeugs anzuzeigen.

Wichtige Merkmale

1/3-Zoll-CMOS-Sensor

Betriebsfähig bei 0,5 LUX

170 Grad Blickwinkel

Dynamische Hilfslinien zum Einparken

CAM-DPL wird von autorisierten EchoMaster-Händlern zum empfohlenen Verkaufspreis von 149,99 $ angeboten.

INFORMATIONEN ZU AAMP GLOBAL

Gegründet im Jahr 1987, im Besitz von Audax Private Equity und mit Hauptsitz in Clearwater (Florida), verfolgt AAMP Global unermüdlich innovative Wege, um das zu verbessern, was Sie bewegt. Das Unternehmen ist ein weltweit tätiger Hersteller von mobilen Technologien für Privat- und Nutzfahrzeuge für den Zubehörmarkt; entwickelt Sicherheitslösungen unter EchoMaster; Smartphone-Konnektivität unter iSimple, Infotainment für Vorder- und Rücksitze unter Rosen, hochleistungsfähige Klangverbesserung unter Stinger und Phoenix Gold sowie OEM-Integrationslösungen unter Autoleads und PAC. Mit AAMP können Sie bestimmen, wie Sie fahren - mit jedem Fahrzeug, überall auf der Welt.

