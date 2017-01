Eine Mauer für Mexiko, kein Ende des Kuba-Embargos, Donald Trump hat quer durch die Weltgemeinschaft kräftig ausgeteilt. Aber es gibt auch Länder, die dem neuen US-Präsidenten gelassen entgegen blicken. Ein Überblick.

Donald Trump hat das verstaubte internationale Parkett der Weltpolitik schon jetzt gehörig aufgewirbelt. Alle Augen schauen heute nach Washington, wenn der 45te Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wird und offiziell seinen neuen Job antritt. Was dann folgt kann nach Trumpscher Manier nur geraten werden.

Keine einfache Situation für Amerikas Nachbarländer, Handels- und Bündnispartner. Unsere Korrespondenten auf der ganzen Welt geben einen Eindruck darüber, wie Mexiko, Kuba, Japan, Israel und andere Länder über die Zukunft mit US-Präsident Trump denken.

Mexiko

Nie in den vergangenen Jahrzehnten hatte das Bonmot mehr Berechtigung als heute: "Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos", "Armes Mexiko, so fern von Gott und so nah an den USA". Beim südlichen Nachbarn herrscht vor dem Amtsantritt Trumps vor allem Angst und extreme Verunsicherung. Mexiko könnte das Land sein, das am härtesten und schnellsten die Wahlversprechen von Trump zu spüren bekommt. Der Peso sackte immer stärker ab, je näher Trump dem Weißen Haus kam. Fünf historische Tiefstände binnen 20 Tagen des noch jungen Jahres, sagen alles über die Nervosität der mexikanischen Märkte.

Aber die Regierung von Präsident Enrique Peña Nieto will nicht tatenlos auf die Schläge aus Washington warten. Bezüglich der Nordamerikanischen Freihandelszone Nafta, die Trump mindestens neuverhandeln will, hat Mexiko Gesprächen zugestimmt. Schließlich hat auch die Regierung in Mexiko-Stadt einiges zu kritisieren an der Nafta, etwa das Landwirtschaftskapitel. Dieses führt dazu, dass US-Genmais billiger ins Land kommt, als mexikanische Bauern ihren eigenen Mais anbauen können.

Peña Nieto bildete kurz vor dem Amtsantritt Trumps nochmal das Kabinett um und berief seinen engen Vertrauten Luis Videgaray zum Außenminister. Dieser soll vor allem mit den USA verhandeln. Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo will sich Videgaray am 25. Januar in Washington mit hohen Beamten und Beratern der Trump-Regierung treffen und über alle bilateralen Themen von Handel über Migration bis Drogenschmuggel reden. Ein Zeichen des guten Willens hat Mexikos Regierung wenige Stunden vor Amtsantritt Trumps schon gegeben: Sie lieferte den Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán an die Vereinigten Staaten aus.

Perspektivisch möchte Mexiko die extreme Abhängigkeit seiner Wirtschaft von den USA reduzieren, wohin das Land 80 Prozent seiner Exporte schickt. Die Wirtschaftsbeziehungen zu Asien und südamerikanischen Ländern wie Brasilien und Argentinien sollen ausgebaut werden. Und die Gespräche zur Aktualisierung des 17 Jahre alten Freihandelsabkommens mit der Europäischen Union will Peña Nieto möglichst binnen zwölf Monaten zum Abschluss bringen.

Klaus Ehringfeld

Russland: Gedämpfte Vorfreude im Kreml

Gedämpfte Vorfreude im Kreml: Das wichtigste ist mit der Inauguration Donald Trumps für die russische Führung schon erreicht; Barack Obama ist Geschichte. Die Beziehungen zu dessen Administration hatten sich nach dem gescheiterten "Relaunch" 2009 erst graduell und zuletzt rasant verschlechtert. Sie hoffe, "mit den Veränderungen im Weißen Haus gelingt es die gefährliche Tendenz der Degradierung der russisch-amerikanischen Verbindungen zu durchbrechen und die Beziehungen aus dem Sturzflug zu führen, in die sie Barack Obama manövriert hat", sagte die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Vorabend der Amtseinführung Trumps.

Dabei sind die Erwartungen in Russland an den neuen US-Präsidenten bereits deutlich gesunken. Bei den Anhörungen im Kongress hatten mehrere Schlüsselpersonen aus Trumps künftigem Kabinett wie Verteidigungsminister James Mattis und selbst der zuvor in Moskau geschätzte Außenminister Rex Tillerson Russland als "Bedrohung" bezeichnet. Auch Trumps Sprunghaftigkeit und Unberechenbarkeit selbst lässt im Kreml die Skepsis wachsen. Der hatte sich erst im Dezember für eine Aufrüstung des Atomwaffenarsenals ausgesprochen, um nur einen Monat später mögliche Sanktionserleichterungen gegen Russland an eine Vereinbarung über atomare Abrüstung zu koppeln. Im Wahlkampf lobte er Wladimir Putin noch überschwänglich, um bei der ersten Pressekonferenz zu warnen, es könne gut sein, dass die beiden nicht miteinander klar kämen.

"Es wird keine neue Ära geben", ist auch Dmitri Trenin, der Direktor des Moskauer Carnegie-Zentrums überzeugt. Es werde wohl zu einer Deeskalation und zu einer punktuellen Kooperation kommen, prognostiziert der Politologe gegenüber dem Handelsblatt. Russland sei an Investitionen interessiert, in der rohstoffreichen Arktis gebe es Berührungspunkte. Trump sei zudem an einer Kooperation mit Russland in Syrien bei der Bekämpfung des Islamischen Staats interessiert, doch einer weitergehenden Partnerschaft würden sich Pentagon und andere Sicherheitsorgane in Washington massiv entgegenstellen, weil die Vorbehalte gegen Moskau dort nach wie vor sehr stark seien, so Trenin.

André Ballin

Kanada: Unsicherheit bei Trudeau

Die Ära der freundschaftlich-herzlichen Beziehungen zwischen den Regierungschefs der USA und Kanada ist beendet. Auf die Kameraderie zwischen Justin Trudeau und Barack Obama folgt nun die Phase der Unsicherheit. Die Präsidentschaft von Donald Trump ist für Kanada aber auch die Chance, sich als das "andere Amerika" zu profilieren.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat die feine Linie aufgezeichnet, auf der er den Balanceakt zwischen seinen persönlichen Ansichten und der Notwendigkeit, gute Beziehungen zum mächtigen Nachbarn zu pflegen, vollziehen will: "Die Kanadier erwarten, dass wir eine konstruktive Arbeitsbeziehung mit der kommenden amerikanischen Administration haben werden. Wir werden für kanadische Arbeitsplätze, kanadisches Wirtschaftswachstum kämpfen." Dass Trump wie Trudeau auf massive Ausgaben in Infrastruktur als Wirtschaftsmotor setzt und die Mittelklasse fördern will, sieht der Kanadier als eine Basis für rationale Diskussionen. Aber er macht auch klar, dass er sich nicht verbiegen will. Er werde nie davor zurückschrecken für seine Überzeugung einzutreten, "sei es, laut der Welt deutlich zu machen, dass ich ein Feminist bin, sei es das Verständnis, dass Einwanderung eine Quelle der Stärke für uns ist und muslimische Kanadier eine wichtiger Teil des Erfolgs unseres Landes heute und in Zukunft sind." Damit setzt sich Trudeau gegen den Mauer-Bauer Trump, der im Wahlkampf gegen Mexikaner gewettert und ein völliges Einreiseverbot für Muslime gefordert hat, ab.

Aber die Unsicherheit ist in Ottawa zu spüren. Sie wurde am Mittwoch auch bei der Pressekonferenz von Notenbankgouverneur Stephen Poloz deutlich, als dieser die Geldpolitik der Zentralbank darstellte. Er sprach von der Unsicherheit bei der Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklungen, die vor allem auf den noch nicht abzuschätzenden Änderungen in der Handelspolitik der USA lägen, die "so fundamental für die kanadische Wirtschaft" sei. Sie könnten in die Prognosen nicht eingebaut werden, "weil sie zur Zeit einfach unbekannt sind", meinte Poloz.

Kanada muss mit Washington kooperieren. Kanada ist auf offenen Handel angewiesen. Güter und Dienstleistungen im Milliardenwert werden täglich über die Tausende Kilometer lange Grenze zwischen Kanada und den USA geliefert. Die Attacken Trumps auf Nafta schreckten Ottawa auf. Der künftige Handelsbeauftragte Wilbur Ross hat bei seiner Senatsanhörung deutlich gemacht, dass jeder Aspekt des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta zwischen den USA und seinen Nachbarn Mexiko und Kanada offen für Verhandlungen sei. Eine 35-prozentige Einfuhrsteuer für Produkte aus Kanada würde Kanada schwer treffen, sei es in der Landwirtschaft, in der Nahrungsmittelproduktion oder im Automobilsektor. Da aber die USA nicht nur Autos importieren, die in Kanada produziert werden, sondern auch Autoteile für Werke in den USA, würde eine Steuer die US-Autoindustrie treffen. Mit der Ernennung der früheren Handelsministerin Chrystia Freeland zur Außenministerin und seiner Entscheidung, Freeland die Kompetenz für den Handel mit den USA zu belassen, hat Trudeau signalisiert, wie wichtig ihm dieser Aspekt der Beziehungen ist.

Andererseits setzt Ottawa auch Zeichen für eine von den USA abweichende Außenpolitik. Dazu gehört, dass Trudeau jetzt die Bedeutung der Nato für die Sicherheitspolitik unterstrich. Freeland, die ukrainische Wurzeln hat, ist bekannt für ihre Putin-kritische Haltung, und dass Kanada nun sehr prononciert die Aufnahme von Freihandelsgesprächen mit ...

