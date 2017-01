REDMOND (IT-Times) - Das Karrierenetzwerk LinkedIn wartet mit einem neuen Design auf - es handelt sich dabei um das größte Redesign des Internet-Unternehmens. LinkedIn gab an, die Webseite nun in sieben Segmente unterteilt zu haben: Home, Messaging, Jobs, Benachrichtigungen, Me, Mein Netzwerk und Suche....

