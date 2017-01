Bad Marienberg - Im November 2016 wies die Leistungsbilanz des Euro- Währungsgebiets einen Überschuss von 36, 1 Mrd. Euro auf, so die EZB in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: - In der Kapitalbilanz war en bei den Direktinvestitionen und Wertpapieranlagen zusammengenommen ein Nettoerwerb an Forderungen in Höhe von 30 Mrd.

Den vollständigen Artikel lesen ...