FXStreet - Der EUR/USD leitete eine Erholung ein und so konnte mit dem frühen asiatischen Handel die 1,0693 erreicht werden, wo der Verkaufsdruck in der Nähe des oberen Endes der Wochenrange zunahm. Mit der Londoner Eröffnung legte die Nachfrage nach dem Dollar etwas zu, aber die Gemeinschaftswährung widersetzt sich dem und so kam es nur zu einer leichten Korrektur vom vorherigen Hoch. Der Kurs liegt nun in der Komfortzone um 1,0650. Aus der Eurozone gab es heute keine relevanten Daten, da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...