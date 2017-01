Köln (ots) - Neue Werbekampagne hat Frische und bewusste Ernährung im Fokus



Gesünder essen, mit mehr frischem Obst und Gemüse, mehr Bio-Produkten. Eine bewusstere Ernährung ist einer der häufigsten Vorsätze zum Jahresstart der Deutschen. Als Ernährungsexperte unterstützt REWE dabei gerne und stellt seine Vorzüge in einer neuen, kanalübergreifenden Werbekampagne heraus. Denn der Lebensmittelhändler steht für eine riesige Auswahl an frischem Obst und Gemüse, eine große Bio-Vielfalt, persönliche Beratung im Markt und für die Möglichkeit, die frischen Produkte bequem nach Hause liefern zu lassen. Zudem liefert er die passenden Rezepte und Inspirationen für eine bewusste Ernährung.



Der kreative Botschafter des Claims "Tu Dir was Frisches" ist der TV-Spot, der mit humoristischer Leichtigkeit und drei verschiedenen Varianten auftrumpft. Der Hauptdarsteller ist diesmal ein Hase. "Rocco" ist nämlich nicht begeistert, dass der Hausherr Gefallen an einer gesunden Ernährung und damit auch an seinen geliebten Möhren gefunden hat. Schon jetzt sei verraten: REWE schafft es, die Nahrungskonkurrenten miteinander zu versöhnen und beide glücklich zu machen. TV-Start ist der 22. Januar. Ab Montag (23.01.) wird der Film auch online auf Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=wSm3yFVZRJM) und Facebook zu sehen sein.



"Wir bieten Kunden unsere umfassende Frische- und Ernährungsexpertise an. Bewusste Ernährung vermitteln wir dabei nicht mit erhobenem Zeigefinger. Wir sehen uns vielmehr als kompetenten Partner, der den Verbrauchern bei der Frage 'Was koche ich heute?' proaktiv zur Seite steht", erklärt Elke Wilgmann, als Bereichsleiterin verantwortlich für das Marketing bei REWE. "Der Vorteil für unsere Kunden: Wir haben das umfassende Sortiment mit einer großen Frische- und Bioauswahl. Dazu geben wir alltagstaugliche Tipps und Rezeptideen, die im wahrsten Sinne Appetit auf eine frische und bewusste Ernährung machen."



Die neue Kampagne ergänzt damit die Aktivitäten rund um das Konzept 'REWE Deine Küche' mit exklusiven Rezepten und Inspirationen - vom Internetauftritt (http://rewe.de/deine-kueche) über das Kundenmagazin und den wöchentlichen Handzettel bis hin zu Rezeptkarten in den Märkten. Außerdem gibt es eine Kooperation mit brigitte.de zur beliebten "Brigitte-Diät". Der REWE Lieferservice, Deutschlands Nr. 1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittel, eröffnet weitere, neue Möglichkeiten im Sinne des Kunden. Dazu zählt der Schnell-Einkauf-Button: Mit diesem können Nutzer einfach und fix direkt vom Online-Rezept aus alle Zutaten im Online-Shop bestellen. Nur wenige Klicks sind notwendig, um sich die frischen Lebensmittel zur gewünschten Zeit nach Hause liefern zu lassen.



Im Fernsehen ist der REWE-Spot als 30- und 20-Sekünder in verschiedenen Varianten zu sehen. Hervorgehoben wird neben der Vielfalt an frischem Obst und Gemüse das große Bio-Sortiment - allein die grüne Eigenmarke REWE Bio umfasst mehr als 450 Produkte. Die persönliche und kompetente Beratung der Marktmitarbeiter erfüllt das Informationsbedürfnis der Kunden und die mehrmals tägliche Belieferung der REWE-Märkte garantiert die Frische. Die TV-Kampagne wird durch POS-, Print- und Online-Maßnahmen sowie Ladenfunk rund um das Kampagnen-Motto "Tu Dir was Frisches" ergänzt. Außerdem ist das Thema in den Märkten durch Bio-Sonderplatzierungen und -Verkostungen erlebbar.



Bei der Agentur "Thjnk" zeichnen sich Michael Ohanian (Geschäftsführer Kreation) und Jacques Pense (Creativ Director) für die Kreation verantwortlich. Produziert wurde der Spot von JO!SCHMID unter der Regie von Martin Schmid. Verantwortlich für die Animation des Hasen ist Spellwork Pictures. Die Mediaplanung steuert OMD Düsseldorf. Die Musik kommt von Supreme Music. REWE Digital unterstützt die multimediale Frischekampagne über die Online-Kanäle.



Mit einem Umsatz von 17,7 Mrd. Euro (2015), rund 119.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro.



