Für die Ölpreise geht es nach unten. Mit einem unerwartet großen Anstieg der Lagerbestände geriet auch Brent Crude weiter unter Druck. Von den zuletzt gesehenen Hochs um 58 US-Dollar entfernte sich der Ölpreis zunehmend und könnte dabei noch bis zur Unterstützung um 49 US-Dollar nachgeben.

Daten zu den Rohöllagerbeständen schickten die Ölpreise in dieser Woche nach unten. Nachdem zuletzt die Sorgen über die tatsächliche Durchsetzung der beschlossenen Fördermengen-Begrenzungen belasteten, lastet nun ein unerwartet hoher Aufbau der Lagerbestände auf den Notierungen. Diese stiegen in der Woche zum 13. Januar laut Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,4 Millionen Barrel. Bereits in der Vorwoche hatten sich die Bestände um 4,1 Millionen erhöht. Dagegen hatten die einen Tag zuvor vorgelegten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...