Innogy mit neuer Energie!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Es war einer der größten Börsengänge deutscher Unternehmen in den zurückliegenden Jahren - die Platzierung der RWE-Tochter Innogy. Mit einem Ausgabekurs von EUR 36 lag der Platzierungspreis am oberen Ende der Zeichungsspanne. Wenige Tage nach dem Börsengang schob sich der Aktienkurs auf EUR 38,60. Seither ist der MDAX®-Titel allerdings im Sinkflug.

Im Unternehmen Innogy wurden die drei Geschäftsbereiche Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb der RWE gebündelt. "Mit 3,6 Gigawatt Erzeugungskapazität aus erneuerbaren Energien produzieren wir schon heute Strom für rund drei Millionen Haushalte in Europa. Darüber hinaus versorgen wir rund 23 Millionen Kunden in elf europäischen Ländern zuverlässig mit Energie. Die von innogy betriebenen Strom- und Gasnetze erstrecken sich europaweit über eine Länge von etwa 570.000 Kilometern. Unsere wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Belgien und Osteuropa", beschreibt sich Innogy in einem Kurzprofil selbst.

Nach Angaben von Thomson Reuters stuft ein Großteil der Analysten die Aktie derzeit als haltenswert ein. Schließlich erklärte der Konzern 70 bis 80 Prozent des Nettogewinns an die Anleger ausschütten zu wollen. Zudem sind die Erträge stabil. Nach eigenen Angaben sind rund 60 Prozent der Gewinne aus Erneuerbare Energien durch bestehende langfristige Verträge planbar. Im Netz & Infrastrukturbereich sind es sogar mehr als 80 Prozent. Große Sprünge werden allerdings nicht erwartet. Zwar sind On- und Offshore-Plattformen mit rund 300 MW im Bau und weitere Anlagen für rund 950 MW in Planung. Die schwache Kursentwicklung seit dem Börsengang zeugt davon, dass den Investoren derzeit die Wachstumsfantasie fehlt. Schließlich zeichnet sich noch keine signifikante Strompreiserholung ab. Zwar wurden rund zwei Milliarden Euro beim Börsengang eingenommen. "Die zwei Milliarden sind verplant in Investitionsprojekte für die nächsten zwei bis drei Jahre", erklärte Konzernchef Peter Terium. Möglich erscheinen allenfalls kleinere Übernahmen wie der Kauf der Solar- und Batteriefirma Belectric im vergangenen Sommer.

Aus technischer Sicht hat die Aktie einen Boden im Bereich von EUR 30,90 gebildet. Gestern gelang der Ausbruch über die 10-Tage-Durchschnittslinie und der Slow Stochastic-Indikator dreht nach oben. Solange die Unterstützung bei EUR 30,90 besteht die Chance auf eine Aufwärtsbewegung bis EUR 33,50 (Jahreshoch). Sackt die Aktie hingegen unter das Unterstützungslevel droht eine erneute Korrektur bis EUR 30.

