Der Countdown am Freitag läuft: Um 18.00 Uhr MEZ wird Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA vereidigt. Händler an der Wall Street sind sich ziemlich sicher, dass im Vorfeld der ersten Trump-Rede als vereidigter Präsident die Lethargie der vergangenen Tage andauern wird. Kaum ein Anleger werde vor diesem Ereignis größere Positionen auf- oder abbauen, heißt es. Der Aktienterminmarkt deutet auf eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt hin. Nach den Vorschusslorbeeren an den Aktienmärkten ging zuletzt immer mehr die Sorge um, Trump könnte nicht halten, was sich die Börsen erhofft haben.

Andererseits sei die Furcht vor einer Korrektur zur Amtseinführung Trumps übertrieben. Denn viele dieser mit der Wahl Trumps aufgesetzten Transaktionen am Aktienmarkt seien zuletzt bereits zurückgedreht worden, heißt es im Handel. Am Markt habe es Empfehlungen gegeben, so von Morgan Stanley, nach der Wahl den Reflationierungs-Trade aufzusetzen und ihn mit der Inauguration zu schließen. Der Abbau sei aber nun wie so oft bereits vorher vollzogen worden. Damit sei die Angst vor einer großen Korrektur wohl übertrieben, glaubt ein Händler.

"Anleger achten bei der Rede auf Indikationen, an welcher Stelle die Wirtschaft auf seiner Prioritätenliste landet und welche politischen Veränderungen zuerst durchgeführt werden", sagt Marktstratege Colin Cieszynski von CMC Markets. Letztlich stünden nicht mehr Spekulationen über Trumps Politik im Fokus, sondern das, was er wirklich tue bzw. eben auch nicht tue.

January 20, 2017

