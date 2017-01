Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich unmittelbar vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump kritisch zu dessen Kritik an den Handelsbeziehungen im Automarkt geäußert.

"Wenn Trump den Amerikanern wirklich vorschreiben will, welche Automarken sie kaufen sollen, wünsche ich ihm viel Glück", sagte Schäuble dem Spiegel. "Das ist nicht meine Vorstellung von Amerika", sagte er nach Angaben des Nachrichtenmagazins. "Ich glaube auch nicht, dass es seine ist." Trump hatte moniert, dass mehr Amerikaner Autos von Mercedes kauften, als sich Deutsche für Chevrolets entschieden. Er hatte auch BMW mit einem 35-prozentigen Strafzoll für die Einfuhr von in Mexiko hergestellten Autos in die USA gedroht.

Schäuble mahnte die neue US-Regierung in dem Interview aber zur Einhaltung von Vereinbarungen. "Auch die USA haben internationale Abkommen unterschrieben", sagte er. Zwar glaube er nicht, dass morgen der große Handelskrieg ausbreche. "Aber natürlich werden wir darauf pochen, dass Vereinbarungen eingehalten werden", betonte der deutsche Finanzminister. Generell riet Schäuble rät dazu, Trumps Ankündigungspolitik über Twitter nicht zu wichtig zu nehmen. "Man darf Trumps Art der Kommunikation nicht mit Regierungserklärungen verwechseln", sagte er.

In einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem Wall Street Journal hatte der deutsche Finanzminister bereits offene Märkte als "den besten Weg zu nachhaltigem Wachstum in allen Teilen der Welt" bezeichnet und erklärt: "Wer auf Wachstum setzt - und ich vermute, diese Administration wird eher eine wachstumsfreundliche sein -, muss für offene Märkte sein." Protektionismus sei trotz möglicher kurzfristiger Vorteile langfristig immer schädlich - und besonders gelte dies für diejenigen, die protektionistische Politik betrieben. Generell machte er sich dafür stark, "so gut wie möglich" mit Trump und seiner Regierung zusammenzuarbeiten.

