Hamburg (ots) - Lagardère Sports inszeniert gemeinsam mit dem Hamburger SV den kompletten Business-Bereich in einem virtuellen 360-Grad-Rundgang und setzt so auf ein innovatives Vertriebs- und Marketing-Tool bei der Hospitality Vermarktung. Die digitale Führung durch die unterschiedlichen VIP-Bereiche und Logen ermöglicht Bestands- sowie Neukunden einen originalgetreuen Einblick in die Räumlichkeiten des Volksparkstadions. So können anhand der 360-Grad-Aufnahmen die individuellen Räume und unterschiedlichen Konzepte im Vorfeld über das eigene digitale Endgerät besichtigt werden. Darüber hinaus können Besucher den virtuellen Rundgang auch mit einer virtuellen Brille erleben.



Oliver Poppelbaum, Bereichsleiter Digital, Sales & CRM der HSV Fußball AG, freut sich über die innovative Neuerung: "Mit der Inszenierung unserer VIP-Bereiche in Form eines virtuellen Rundganges setzen wir gemeinsam mit Lagardère Sports als Verein neue Maßstäbe. Zusätzlich können wir so auch unsere VIP-Bereiche auf den digitalen Kanälen pushen und Kunden einen Vorgeschmack auf das Erlebnis im Stadion bieten."



"Der virtuelle Rundgang durch das Stadion unterstützt nicht nur unsere Vertriebsteams bei der täglichen Arbeit. Auch für die Kunden bieten sich viele Vorteile: so können sie bereits im Vorfeld die Bereiche besichtigen und auch einen ersten Blick in die Stadien erhaschen. Wir freuen uns, das Projekt gemeinsam mit dem Hamburger SV umgesetzt zu haben und dies im nächsten Schritt weiter auszubauen", ergänzt Hendrik Schiphorst, Executive Vice President Football Germany bei Lagardère Sports.



Den 360-Grad-Rundgang durch die Business Bereiche des Volksparkstadions finden Sie hier: https://www.hsv.de/tickets/vip-tickets-logen/



