Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag bislang noch keine klare Richtung eingeschlagen. Von schwachen US-Vorgaben belastet, setzte der Leitindex SMI zunächst die Abwärtsbewegung der vergangenen Tage fort. In der Folge grenzte das Pharma-Schwergewicht Novartis seine Kurseinbussen ein, was dem Index den Sprung in die Gewinnzone ermöglichte. An den internationalen Börsen sei jedoch die Trump-Euphorie so kurz vor der Amtseinführung etwas verflogen und die Unsicherheiten grösser geworden, meinen Händler.

Die Antrittsrede Trumps wird auch an der Börse mit grosser Spannung erwartet. Man erhoffe sich mehr Klarheit über die Pläne Trumps in Sachen Steuersenkungen, Deregulierungen und Infrastrukturprogrammen, heisst es. Von Interesse sind im weiteren Tagesverlauf auch Reden von Mitgliedern der US-Notenbank Fed. Bereits zu Wort gemeldet hat sich Fed-Präsidentin Janet Yellen. Sie sieht die US-Geldpolitik auf Kurs und die schrittweise Anhebung der Zinsen durch die jüngsten Wirtschaftsdaten bestätigt. Leichte Unterstützung erhalten die Märkte von den etwas besser als erwartet ausgefallenen BIP-Zahlen aus China.

Bis um 12 Uhr gewinnt der Swiss Market Index (SMI) 0,07% auf 8'278,46 Punkte, liegt aber im Vergleich zur Vorwoche immer noch mit 2% im Hintertreffen. Der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt aktuell um 0,05% auf 9'050,98 Stellen und der 30 Titel umfassenden Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, um 0,03% ...

