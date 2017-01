Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird sich um die Ausrichtung der Fußball-EM 2024 bewerben. Das hat das Präsidium des Verbands am Freitag auf seiner Sitzung in Frankfurt am Main einstimmig beschlossen, teilte der DFB mit.

Man werde bis zum 3. März die offizielle Interessenserklärung bei der UEFA einreichen. "Die Europameisterschaft 2024 kann für den gesamten deutschen Fußball ein wichtiges Leuchtturmprojekt werden. Wir werden eine erstklassige Bewerbung einreichen und dabei sehr genau darauf achten, dass wir in einem transparenten, nachvollziehbaren Prozess die möglichen zehn Spielorte auswählen", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. Die Auswahl der zehn potenziellen Spielorte werde im Rahmen eines nationalen Bewerbungsverfahrens erfolgen, so der DFB weiter.

Stadien mit einer Netto-Sitzplatzkapazität von mindestens 30.000 Plätzen können sich bis zum 17. Februar 2017 bewerben. Die Auswahl der Spielorte soll am 15. September 2017 durch das DFB-Präsidium vorgenommen werden. Die Festlegung des Ausrichters der EM 2024 soll im September 2018 durch die UEFA erfolgen.