Bonn - Vor dem Hintergrund anhaltend guter US-Konjunkturdaten sowie als eher "hawkish" empfundener Äußerungen Janet Yellens am Mittwochabend zog die Rendite 10-jähriger US-Treasuries gestern deutlich um 7 Basispunkte auf 2,46% an, so die Analysten von Postbank Research.Dies habe auch auf den hiesigen Kapitalmarkt ausgestrahlt, wobei der Renditeanstieg aber durch die "dovishen" Erklärungen Mario Draghis auf der gestrigen EZB-Pressekonferenz gebremst worden sei. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen habe sich um 3 Basispunkte auf 0,38% erhöht. Bei 2- und 5-jährigen Bundesanleihen hätten sich Renditeaufschläge von 1 bzw. 2 Basispunkten ergeben. (20.01.2017/alc/a/a)

