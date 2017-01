Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Indizes an Europas Börsen weisen am Freitagmittag überwiegend kleine Pluszeichen auf. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 11.618 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent auf 3.290 nach oben. Händler sprechen von einem technisch orientierten Geschäft mit Blick auf den Verfall der Januar-Optionen an der Terminbörse. Der Verfall auf Euro-Stoxx-50-Optionen ist bereits gelaufen, der DAX-Verfall steht um 13.00 Uhr an. Ein leicht positiver Impuls kommt aus China, wo das Wirtschaftswachstum zuletzt etwas höher ausfiel als erwartet.

Übergeordnet ist aber auch zum Wochenausklang kein Ende der Seitwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten in Sicht. Im Vordergrund steht die Antrittsrede von Donald Trump nach dem Handelsschluss in Europa.

Nach den Vorschusslorbeeren der vergangenen Wochen geht die Sorge um, Trump könnte nicht halten, was die Börsen mit der Rally seit seinem überraschenden Wahlsieg bereits vorweggenommen haben. Dass Trump in seiner Antrittsrede hier für mehr Klarheit sorgt, ist eher nicht zu erwarten. In diesem Umfeld agieren die meisten Akteure an den Märkten vorsichtig.

Nach Etihad jetzt Abu Dhabi als Lufthansa-Interessent gespielt

Favorisiert wird der Ölsektor, für den es um 1 Prozent nach oben geht. Das erklärt auch die bessere Entwicklung des Euro-Stoxx-50 gegenüber dem DAX. Hier stützen steigende Energiepreise. Brentöl verteuert sich um 1,2 Prozent auf 54,83 Dollar. Treiber ist wieder einmal die Spekulation darauf, dass die Ölförderstaaten die beschlossenen Förderkürzungen zur Stabilisierung der Preise auch umsetzen. Angeführt wird die Branche von Total, die um 1,5 Prozent steigen. Barclays rechnet mit steigenden Cashflows bei dem Unternehmen und empfiehlt die Aktie.

Für die Lufthansa-Aktie geht es 2,8 Prozent nach oben. Im Handel wird auf einen Bericht in der Wirtschaftswoche verwiesen. Darin heißt es, der Staatsfonds Abu Dhabi würde gerne 10 Prozent an der Lufthansa erwerben. Erst am Dienstag war es der Wettbewerber Etihad, dem ein solches Interesse nachgesagt wurde. Er hatte dies einen Tag später zurückgewiesen, worauf die Lufthansa-Aktie fast alle vorherigen Gewinne wieder einbüßte.

Deutsche Zehnjahresrendite auf höchstem Stand seit einem Jahr

Weiter steigende Renditen an den Anleihemärkten drücken auf Immobilienaktien. Die Rendite für 10-jährise US-Treasurys ist wieder über 2,50 Prozent gestiegen, die deutscher Bundesanleihen zieht auf 0,41 Prozent an und damit den höchsten Stand seit einem Jahr. Hintergrund ist die Ziserhöhungsfantasie in den USA. Anziehende Marktzinsen werden vor allem für den Immobiliensektor negativ gesehen. Deutsche Immobilienaktien verlieren durchschnittlich 0,4 Prozent.

In der zweiten Reihe steigen Dürr um 2,2 Prozent, nachdem Kepler-Cheuvreux die Aktien auf die Kaufliste genommen hat. Compugroup gewinnen mit einer Kaufempfehlung der HSBC 2 Prozent. Dialog Semiconductor legen um 0,9 Prozent zu. Marktteilnehmer verweisen auf gute Zahlen und einen starken Ausblick von Skyworks Solutions, wie Dialog Semiconductor ein Zulieferer von Apple. Im SDAX fällt die Aktie des Finanzdiensteisters Hypoport nach einer ersten Indikation zum Geschäftsverlauf um 1,8 Prozent zurück.

Dollar kommt zurück

Am Devisenmarkt zieht der Dollar mit der Zinsfantasie in den USA wieder an. Auch hier warten die Anleger auf die Antrittsrede von Donald Trump. Darin werde er wohl vor allem seine große Vision für die USA darlegen, vermutet die Commerzbank. Fragen, wie "Wird es ein Konjunkturprogramm geben und wenn ja, welche Form und welches Ausmaß wird es annehmen? Wird er wirklich Strafzölle einführen. Wenn ja, welche Produkte, Industrien, Länder wird es treffen?" dürften unbeantwortet bleiben.

Stärker unter Druck steht das Pfund Sterling. Es leidet unter enttäuschend ausgefallenen britischen Einzelhandelsdaten. Im Dezember ist der Umsatz zum Vormonat um 1,9 Prozent gefallen, während Analysten lediglich mit einem kleinen Minus von 0,2 Prozent gerechnet hatten. Das schürt Sorgen vor weiteren negativen Auswirkungen des Brexit auf die britische Konjunktur. Von üner 1,2350 vor den Date kommt das Pfund auf 1,2270 zurück.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.303,58 0,40 13,25 0,40 Stoxx-50 3.014,16 0,04 1,21 0,12 DAX 11.613,70 0,15 16,81 1,16 MDAX 22.626,50 -0,04 -8,34 1,97 TecDAX 1.835,59 -0,05 -0,89 1,32 SDAX 9.709,86 0,04 4,35 2,00 FTSE 7.210,42 0,03 1,98 0,95 CAC 4.855,42 0,30 14,28 -0,14 Bund-Future 162,47 -0,57 -1,02 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:17 Do, 17:17 % YTD EUR/USD 1,0639 -0,48% 1,0690 1,0626 +1,2% EUR/JPY 122,6244 +0,09% 122,5096 122,44 -1,9% EUR/CHF 1,0728 -0,00% 1,0729 1,0726 +0,2% EUR/GBP 0,8670 +0,32% 0,8645 1,1595 +1,7% USD/JPY 115,27 +0,57% 114,61 115,19 -1,4% GBP/USD 1,2269 -0,78% 1,2366 1,2321 -0,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,94 51,37 +1,1% 0,57 -3,3% Brent/ICE 54,76 54,16 +1,1% 0,60 -3,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.200,43 1.204,72 -0,4% -4,30 +4,3% Silber (Spot) 16,90 17,01 -0,7% -0,12 +6,1% Platin (Spot) 955,05 958,50 -0,4% -3,45 +5,7% Kupfer-Future 2,60 2,61 -0,3% -0,01 +3,9%

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/gos

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 20, 2017 06:52 ET (11:52 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.