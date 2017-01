Die Aufregung flaut nicht ab: Wenn Donald Trump ins Weiße Haus einzieht, werden Tausende gegen den neuen US-Präsidenten protestieren. Trump selbst wird nicht müde, Großes zu versprechen.

Der Tag ist da: Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Nach einem beispiellosen Wahlkampf und einem nicht reibungslosen Machtwechsel sollte er am Freitag um kurz vor 12 Uhr mittags (18 Uhr Mitteleuropäischer Zeit) in der Hauptstadt Washington den Amtseid ablegen. Hunderttausende werden an den Feierlichkeiten teilnehmen, Tausende dagegen protestieren.

Trump kündigte am Vorabend an, als Präsident die vielfältig gespaltenen USA zusammenbringen zu wollen. Seine Worte erinnerten an den Wahlkampf: "Wir werden Amerika für alle Amerikaner groß machen, für jedermann", sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) zum Abschluss eines Konzerts vor dem Lincoln-Memorial.

Es habe eine Bewegung begonnen, wie es sie auf der Welt noch nicht gegeben habe, sagte Trump vor Tausenden begeisterten Anhängern. Man wolle nun echten Wandel im Land. "Diese Reise hat vor 18 Monaten begonnen", sagte Trump. "Ich bin ...

