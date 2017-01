Der kriselnde japanische Industriekonzern Toshiba bereitet laut Medienberichten einen Teilverkauf seiner Chipsparte vor. Es sollen schon Kontakte zu Ivestoren geknüpft worden sein. Zulieferer Canon bietet Hilfe an.

Der angeschlagene japanische Industriekonzern Toshiba sieht sich zu Notverkäufen gezwungen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge will das Management Teile des eminent wichtigen Chipgeschäfts zu Geld machen. Vorbereitungen für die Veräußerung eines Minderheitspakets seien bereits getroffen worden, berichtet Reuters unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Toshiba braucht dringend neues Kapital, um finanziell handlungsfähig zu bleiben. Das noch von einem Bilanzskandal aus dem Jahr 2015 geschwächte Traditionsunternehmen ist nach dem Kauf einer US-Firma, die Atomkraftwerke baut, 2016 tiefer in die Krise gerutscht. In diesem Geschäftsbereich laufen Projektkosten aus dem Ruder, was den Mutterkonzern zu drastischen Abschreibungen ...

